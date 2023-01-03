桃園幫派角頭被當街槍殺 張善政：預防幫派火拚

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園市幫派分子郭信一遭槍擊身亡。桃園市長張善政今天表示，警方有針對幫派火拚作預防，目前最重要的是讓案件水落石出，之後則要對治安有影響的行業，做有系統的整理和清查。

郭信一昨天傍晚出門倒垃圾時，在泰昌十街被連開數槍，緊急送醫不治，犯嫌疑往新北市逃逸，疑涉案車輛被棄置在樹林區與三峽區交界處，已被燒毀，檢警已鎖定不只一名涉案人士。

張善政下午前往桃園市政府警察局桃園分局了解案情，接受媒體聯訪時表示，當街行凶非常駭人聽聞，而治安是一項長久的工作，最近最重要的是把這起案件查到一定進度、水落石出，之後，要對治安有影響的行業、幫派賴以維生的行業，做有系統的整理和清查。

媒體詢問，由於郭信一是角頭，後續是否會擔心幫派火拚？張善政表示，警方有預防這方面的可能，也有準備和防治作為；案情部分外界無須太多預測，放心交給警方追查。

張善政在與警方會議時致詞表示，案發第一時間就想來了解狀況，但怕造成警方查案負擔和干擾，因此今天才來關心進度。這陣子才剛跨年，又要迎接過年，警力很辛苦；外界都很關心案情，警方可以適時地向外界透露進展。（編輯：李錫璋）1120103

桃園市幫派分子郭信一遭槍擊身亡，疑涉案車輛被棄置後已燒毀，檢警經追查，已鎖定特定人士追緝。中央社記者葉臻攝 112年1月3日

桃園市幫派分子郭信一2日被連開數槍身亡，疑涉案車輛被棄置後燒毀，檢警經追查，推測不只1人涉案。中央社記者葉臻攝 112年1月3日

桃園市幫派分子郭信一遭槍擊身亡，桃園市長張善政（左2）3日表示，警方有針對幫派火拼做預防，目前最重要的是讓案件水落石出。中央社記者葉臻攝 112年1月3日