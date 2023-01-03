酒駕累犯欠罰款7年不還清 老家遭查封才辦分期

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）長年在外地工作的花蓮林姓男子因酒駕累犯遭罰，滯欠罰金新台幣9萬元，7年來只繳5000元，行政執行署日前查封林男花蓮光復老家，林男擔心父親沒地方住，才趕緊辦理分期繳納。

行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿指出，這名林姓男子設籍花蓮光復鄉，長期在桃園工作，民國104年4月間在中壢區民族路酒駕，且為5年內酒精濃度超過規定標準2次以上的無照駕駛酒駕累犯，遭桃園市政府交通事件裁罰9萬元。

林男收到罰單後，7年來只繳5000元，遭移送行政執行署花蓮分署強制執行。花蓮分署併同林男積欠的1萬2000多元健保案件，去年6月至林男戶籍地現場催繳，期限內林男仍未繳納。

花蓮分署指出，經查林男名下僅光復鄉一處房屋，沒有其他可執行財產，便查封林男光復老家。

林男憂心老家被法拍，父親就沒地方住，才趕緊從桃園趕回花蓮處理積欠多年的欠款，跨年前和父親前往行政執行署花蓮分署繳納2萬元，並辦理分期繳納。

花蓮分署呼籲，將持續強力執行酒駕裁罰案件，民眾切勿心存僥倖，若經濟困難無法一次繳清，務必主動告知執行人員申請分期繳納。（編輯：謝雅竹）1120103