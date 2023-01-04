台電遭竊電損失1700萬元 士檢聲押1嫌獲准

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（中央社記者蕭博文台北4日電）士檢今天表示，焦姓男子等人經營微型基地台、挖礦機，涉嫌改造電表長年竊電，造成台電損失超過新台幣1700萬元；檢警去年12月間拘提、通知7嫌到案，聲押涂姓男子獲准。

士林地檢署新聞稿指出，檢察官劉東昀指揮內政部警政署電信偵查大隊等單位，偵辦北部地區改造電表竊電集團案，於民國111年12月先後搜索集團充作機房的民宅43處，查扣改造電表46個、挖礦機6部。

士檢表示，共拘提、通知7嫌到案，檢察官訊問後認為7嫌涉犯加重竊盜罪嫌，聲押焦姓、黃姓、涂姓等3名被告，其餘4嫌交保、請回或限制住居；士院裁定涂姓男子羈押禁見，焦姓、黃姓犯嫌則各以20萬元、25萬元交保。

新聞稿指出，焦姓男子等7人以經營微型基地台為業，與電信業者簽約後，在台北、新北、桃園、新竹等地，於自有或承租民宅內代客設置微型基地台及架設「挖礦機」等電腦設備。

焦姓被告等人涉嫌以每次2萬5000元至5萬元不等之代價，委請具有水電專業涂姓男子破壞電表，使台電公司設置的電表無法正確計量，以此方式竊取高額電能，部分竊電行為甚至長達數年之久，總計竊得電能逾284萬度，使台電公司受有超過1700萬元鉅額損失。

士檢表示，接獲情資後即指派檢察官指揮專案小組深入查緝，因而破獲竊電集團，一舉阻斷被告等人長年竊電牟取暴利惡行。

士檢呼籲，竊電是犯罪行為，切勿以身試法，民眾出租房屋時，應留意承租目的及實際使用情形，以免不慎遭到不法集團利用。（編輯：方沛清）1120104