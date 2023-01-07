信徒搬宮廟22尊神像回家供奉 被依竊盜罪送辦

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花蓮縣富里鄉詹姓男子自稱有獲神明同意，擅自將宮廟內22尊神像搬回家供奉。警方循線在詹男家中找到神像，訊後將詹男依竊盜罪嫌函送偵辦。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年1月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮富里鄉60歲詹姓男子自稱「獲神明同意」，竟將廟裡22尊神像私自帶回家供奉。神明遭竊消息在網路引起討論，警方主動偵辦，循線在詹男家中找到神像，並依竊盜罪函送法辦。

廟方人員郭義承接受媒體聯訪指出，富里鄉勝安宮開宮60多年，主祀王母娘娘，接獲人員反映，廟裡疑似有神像不見，他到場確認，包括七娘媽、土地公、二郎神君等神像都不見了。

玉里分局富里分駐所長黃正宏今天接受媒體採訪指出，上月22日執行網路巡邏，在臉書社團發現富里鄉勝安宮神像疑似遭竊，便主動偵查。

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黃正宏指出，經調閱路口監視器比對，發現19日上午7時許，有輛機車多次來回進出宮廟，涉嫌重大，經查詢車牌後，前往涉嫌人家中查緝，詢問後發現家中神明桌上22尊神像，就是勝安宮遭竊神像。

涉嫌人詹姓男子向警方指出，這些神像是他去廟裡拜拜擲筊，神明同意讓他帶回家供奉，所以才直接搬回家。警詢後，依竊盜罪嫌將詹男函送花蓮地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120107