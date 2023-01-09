蕭景田涉賄選1500萬交保 士檢抗告高院分案處理

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（中央社記者劉世怡台北9日電）前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長。士院日前改裁蕭景田1500萬元交保，案經士林地檢署抗告，台灣高等法院表示，今天已受理並分案處理中。

士林地方法院7日裁定理由指出，蕭景田否認犯行，但依檢察官提出的共犯、證人說詞及相關資料，足以認定蕭景田涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大；但本案相關里長及里長候選人，均已到案作證，且有證物扣案，因此認定沒有勾串及滅證的情形。

士院指出，蕭景田於搜索當天翻牆逃走，但也於數日後向地檢署報到，雖有逃亡事實，但因自行到案，因此認為沒有羈押的必要，准以新台幣1500萬元具保，並限制住居、限制出境出海，禁止與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。

士檢獲悉交保裁定後提出抗告，認為蕭景田案發後逃逸，歸案後說法避重就輕，有逃亡或進一步勾串、滅證的風險；且蕭景田之前是國民黨北投區黨部主委、國民黨中常委，有實質影響證人的機會；法院認為蕭景田無勾串及滅證情形，卻又禁止蕭景田與相關共犯、證人接觸、交談，顯有矛盾。台灣高等法院今天已受理並分案處理中。

全案緣於蕭景田、國民黨籍台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為求林杏兒當選，以1萬元、6000元不等代價行賄多名里長候選人。

檢調去年底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃匿，遭檢察官發布通緝。

士林地方檢察署去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴；蕭景田今年1月3日自行到案，檢察官訊後聲請羈押禁見，士院認為無羈押必要，諭知800萬元交保，遭高院撤銷發回後，士院7日再開聲押庭，改裁定1500萬元交保。（編輯：李錫璋）1120109