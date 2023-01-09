無辜越南籍移工遭打死 3嫌犯羈押禁見

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）無辜遭毆打致死的越南籍範姓男子命案，檢警偵破，昨逮到涉案4名犯嫌，其中1名少年交由少年法庭處理，屏檢認為3名成人涉殺人罪嫌重大，今天清晨法院裁准羈押禁見。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，涉案的林男、王男、王女及1名少年在6日凌晨到里港鄉的一處小吃部唱歌飲宴，期間遇到越南籍的逃逸移工潭姓、阮姓等人要買單離去，林男自覺越南移工低聲交談對其指指點點，心生不滿，隨後由少年開車搭載林男、王男、王女尾隨移工車輛至位於高樹鄉的租屋處。

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屏檢指出，林男一行人見潭姓、阮姓移工下車後，分持鋁棒下車追逐，在場的越南籍移工誤認移民署及警方查緝逃逸移工，便四處逃竄，林男等人則追逐入內見人就打，造成多名外籍移工受傷，其中範姓移工不及逃跑，且不諳中文無法交代潭姓移工等行蹤，遭到林男等人毆打致死。

屏檢表示，林男、王男、王女及少年明知頭部為人體生命中樞所在，共同將範姓移工圍困無法離去，且逃亡藏匿，復訊後認為3名成年人涉殺人罪嫌重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，向台灣屏東地方法院聲請羈押，今天清晨裁准羈押禁見；少年則交由少年法庭處理。（編輯：黃世雅）1120109