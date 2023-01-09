男醉騎機車還「3貼」 7度酒駕加重判刑9月

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）林姓男子酒後騎車3貼被警方攔下，因全身散發濃厚酒氣，經酒測發現酒精濃度每公升0.83毫克，檢方查出林男已是第7次酒駕，建請加重刑度，法院依公共危險罪判處有期徒刑9月。

林姓男子民國111年9月28日上午在住處喝米酒、威士忌後，當天晚間10時多無照騎機車載2名友人「3貼」行駛道路，隔天凌晨行經南投高商附近因違規超載被員警攔查，由於身上散發濃厚酒氣，當場施以吐氣酒精濃度測試，測得呼氣所含酒精濃度為每公升0.83毫克。

林男於警詢及偵查中坦承犯行，南投地方檢察署查出林男是酒駕累犯，檢方指出，被告未能有所悔悟，再犯這次公共危險犯行，漠視其他用路人生命、身體及財產安全，足見被告有特別惡性，且所受前案徒刑執行無成效，認為適用累犯加重規定，建請法院加重刑度。

根據南投地方法院刑事判決，被告林男除構成累犯前案紀錄，尚有5次公共危險刑案紀錄，這次是第7次酒駕，被告查獲時呼氣酒精濃度高達每公升0.83毫克，超過標準值甚多，考量被告國中畢業、打零工等事項，判處有期徒刑9月。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1120109