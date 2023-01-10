台灣人赴菲涉及博弈遭限制自由 5年來至少45件

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）中華民國駐菲律賓代表處近期協助2名通緝犯返台歸案，並救出一名遭人口販運的台灣人。5年來，已有45名台灣人赴菲從事博弈業或賭場借貸後遭限制自由，向代表處求助脫困。

駐菲代表處表示，代表處近期協助菲律賓移民局收容的趙姓和余姓通緝犯返台歸案。

代表處指出，桃園地方檢察署於2020年因槍砲案件向趙姓男子發布通緝。趙男2015年自台灣出境，赴班巴加省（Pampanga）線上博弈公司任職，但後來遭拘禁在克拉克地區一間旅館，數月未獲薪資，於去年9月獲菲律賓警方救出後，收容在移民局，去年12月遭驅逐出境，返台歸案。

代表處表示，趙姓通緝犯被移民局收容原因是線上博弈公司未依法為他申請工作證明文件，包括勞工部的就業許可及移民局的工作簽證。因此，趙嫌雖為線上博弈公司非法拘禁的受害者，仍因非法工作遭驅逐出境。

另外，新北地方檢察署於2019年因妨害自由及詐欺向余姓男子發布通緝。

代表處指出，余姓通緝犯潛逃來菲後涉及意圖綁架罪，遭菲律賓警方逮捕，一直被收容於移民局外國人收容所，後獲判無罪，且法院釐清未涉其他刑責後，今年1月遭驅逐出境，遣返回台。

另一名李姓台灣人去年抵菲後，先後在兩處博弈園區就職，但去年7月自一家博弈公司離職後，遭假仲介以15萬披索（約新台幣8.33萬元）賣到馬尼拉都會區帕拉納圭市（Parañaque）另一家線上博弈公司，遭苛扣薪資、限制自由（包括不准離開寢室、大樓、禁止供餐）等待遇。

李姓受害人去年12月初向駐菲代表處求援後，獲菲國警方救出，並由代表處協辦返台事宜。

代表處指出，2018年至今，已有45名台灣人向線上博弈公司求職或賭場借貸後，遭限制自由而向代表處求助脫困，其中2018年11人、2019年12人、2020年10人、2021年5人、去年有7人。

代表處提醒國人，從上述案例可見台灣人受困線上博弈公司，不再被菲國視為受害者，且可能因為未持勞工部就業許可及移民局工作簽證，遭逮捕及驅逐出境。代表處嚴肅建議國人勿為金錢利誘，赴菲律賓線上博弈公司工作。

代表處也表示，將持續與菲國執法機關合力追緝台灣通緝犯，並協助受困非法線上博弈公司的台灣人脫困，以協助菲國強化治安，並讓通緝犯回台接受法律制裁，確保旅菲國人安全。（編輯：陳惠珍）1120110