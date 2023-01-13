館長槍擊等案 寶和會主謀判16年、槍手15年半定讞

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竹聯幫寶和會受託槍擊「館長」陳之漢，涉籌劃的幹部施俊吉（前左2）、槍手劉丞浩（前左）分別判16年、15年半定讞。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北13日電）竹聯幫寶和會受託槍擊「館長」陳之漢，由大組長施俊吉策劃、劉丞浩開槍。二審就館長案及2人另犯擄人等案，判處施男16年徒刑、劉男15年6月徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。

全案緣於，網紅陳之漢於民國109年8月28日凌晨在自家「成吉思汗」健身館林口館門口遭連開3槍，陳之漢的小腿、手臂各中1槍，槍手劉丞浩隨即投案。

新北市警察局組專案小組調查，查出劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，另查出寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財等重大刑案。

新北地檢署109年12月間將寶和會會長林修伯、副會長梁智勝、施俊吉與劉丞浩等成員以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及殺人未遂案，一併起訴。

一審的新北地方法院判決指出，寶和會平日從事放貸、酒店圍事等活動，並因不詳原因受託槍擊陳之漢，由施俊吉籌劃，劉丞浩擔任槍手；劉丞浩犯案前加入健身房會員以勘查現場，觀察陳之漢的出入時間。

109年6月至8月，劉丞浩在健身房以故意觸摸陳之漢等方式製造事端，陳之漢在同年8月16日以網路直播方式表示將對劉丞浩提告並索賠；施俊吉見時機成熟，指示劉丞浩執行槍擊任務。

此外，林修伯、施俊吉另率眾在台北市知名酒店限制陳姓被害人自由，並勒索金錢未遂；施俊吉、劉丞浩等人另擄走曾涉及紅景天吸金案的謝姓男子，並囚禁2個多月，謝男一度服藥自殺未遂，籌措千萬元交給寶和會後才獲釋。

一審判劉丞浩16年徒刑，施俊吉18年6月，林修伯、梁智勝因指揮或參與犯罪組織，分別被判處1年至4年不等徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，劉丞浩及施俊吉被控槍擊陳之漢部分，均成立殺人未遂罪；劉男及施男未供出幕後委託人等細節，也沒有與陳之漢和解，原審就殺人未遂部分判處施男6年徒刑、劉男5年徒刑並無不當，應予以維持。

不過，施男與劉男等人在其他被害人部分，於二審期間成立和解；二審合議庭綜合審酌個案情節，就槍擊案、擄人、恐嚇等案，改判施男合併執行16年徒刑、劉男15年6月徒刑；其餘被告判刑10月到8年不等。

案經施俊吉等被告與檢察官提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違法不當，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1120113

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