台中餐飲業者銷售過期巴沙魚 衛生局扣39噸

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台中市政府衛生局13日與南投及彰化縣政府衛生局前往台中市西區某連鎖餐飲業者稽查，查獲過期巴沙魚39噸、芙蓉魚等食材並封存。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府衛生局昨天與南投及彰化縣政府衛生局，前往台中市西區某連鎖餐飲業者稽查，查獲過期巴沙魚39噸、芙蓉魚等食材並封存，全案也將依刑法詐欺等罪移送地檢署偵辦。

台中市政府今天發布新聞稿表示，衛生局日前接獲民眾檢舉指出，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚（鯰魚），銷售給加盟商及提供消費者食用。

台中市政府衛生局聯合南投縣與彰化縣衛生局，13日啟動多組稽查人力，前往遭檢舉的公司總部與直營店、南屯區倉儲點及加盟業者（西屯店、南投埔里店及彰化縣員林店）等3家，同步進行稽查。

稽查人員現場共查獲逾有效期限的巴沙魚總重約39噸、芙蓉魚570公斤及醬配料等食材56.68公斤，衛生局已立即全數封存，避免逾期產品流入市面，全案也將移送台中地檢署偵辦。

衛生局說明，涉案業者儲存及將過期品重新標示，販售給下游不知情的加盟商，涉違反刑事詐欺罪，以及違反食品安全衛生管理法規定，可依食安法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，市府後續也將與檢調合作，打擊不法食安案件。（編輯：卞金峰）1120114