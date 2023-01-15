北宜公路週末成賽車場 新店警2小時罰15件

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（中央社記者高華謙新北15日電）蜿蜒的北宜公路週末吸引重機與超跑馳騁，遭譏宛如賽車場，並被警方列為重點防制路段。警方昨天稽查2小時開罰15件，並發現近來交通事故年齡層有下降趨勢，將持續加強執法。

新北市政府警察局新店分局今天說，為防制交通事故及遏止危險駕駛等，警方昨天上午會同交通部公路總局台北區監理所在北宜公路執行聯合稽查，取締違規改裝、危險駕駛、無照駕駛等交通違規；2小時內開罰變更車體設備13件、未懸掛號牌1件與越級駕駛1件。

警方表示，北宜公路假日總有許多剛考到駕照、或經驗不足的機車騎士馳騁，但因山區道路蜿蜒，很可能因為不熟悉路況，而未能保持安全距離、速限及減速進彎，造成交通事故，因此，警方也列北宜公路為重點防制路段，定期派員巡檢。

警方說，近來交通事故，發現有少數駕駛人是無照或越級駕駛，且年齡層有下降趨勢，將持續加強執法。

警方表示，馬路不是賽道，山區路幅狹窄，在彎道高速壓車或超車是極危險行為，呼籲駕駛在雙黃線勿逆向超車、不壓車、不超速並保持安全距離。（編輯：方沛清）1120115