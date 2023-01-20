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桃議員劉勝全涉回扣案重裁 仍以800萬元交保

2023/1/20 20:17
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（中央社記者沈如峰桃園20日電）民主進步黨籍桃園市議員劉勝全涉回扣案，檢方不服地院裁定以新台幣800萬元交保，經抗告高院撤銷原裁定，發回更裁。地院今天開庭，仍以800萬元具保免押，並限制住居與出境。

檢警調查，劉勝全涉嫌以議員配合款，利用規格綁標安裝桃園蘆竹區某國民小學冷氣設備，讓特定廠商得標，並收取15％回扣。

檢方帶回劉勝全偵訊，13日凌晨向台灣桃園地方法院聲請羈押禁見；桃院認定劉勝全經訊問後坦承犯行，無羈押必要，命以800萬元交保，台灣桃園地方檢察署不服，提起抗告，台灣高等法院昨天撤銷交保裁定，發回更裁。

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地院表示，重開庭時，劉勝全坦承犯行，與相關證人所證一致，難認有何勾串證人情況，且無任何積極證據顯示由桃園市政府教育局人員持有保管中的「補助款申請書」滅失，與劉勝全有何關聯，自無從據此認為被告有何湮滅證據之虞。

地院說，劉勝全涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，以劉勝全資力及能力恐有逃亡可能，但這種可能性可以相當的具保、限制住居、限制出境出海手段防免，裁定800萬元具保免羈押，並限制住居、出境與出海。（編輯：李明宗）1120120

#劉勝全
#地院
#民主進步黨籍
劉勝全
抗告成功 桃園市議員劉勝全800萬元交保撤銷發回桃市議員劉勝全涉綁標收回扣 檢方搜索偵訊
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