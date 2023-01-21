陌生人LINE加好友拜年 警籲提到投資小心遇詐騙

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（中央社記者劉建邦台北21日電）今天是除夕，刑事局指出，若接獲不明人士透過LINE加好友或發新年問候語及貼圖，後續再提及投資、借貸等，應小心為詐騙集團手法，防詐騙可打165專線諮詢。

刑事局今天發布新聞資料表示，農曆春節等特殊節日，民眾常會收到貼文及問候圖，期間有人可能接獲不明人士透過LINE加好友，通常先以新年等節慶問候當起手式，後續再提及有投資或資金借貸等，經分析此為詐騙手法。

刑事局指出，一名約60多歲林姓女會計日前收到有人用LINE主動加好友，對方自稱住馬來西亞，雙方閒聊後，就以共創結婚基金名義，並提及有投資外幣等資訊。

林姓女子事後按對方要求，把新台幣轉至某公司帳戶，再購買虛擬貨幣，並用電子錢包轉帳，事後共付出新台幣613萬元，才知遇詐騙。

另一名約60多歲徐姓女子，因未繳信用卡費，事後收到某銀行借貸廣告簡訊，加對方LINE聯繫要申請貸款，對方稱要徐女依指示登入指定系統，才能申請貸款，後續以話術要求用超商代碼繳費及臨櫃匯款到指定帳戶，徐女未察、匯款多次，過3天後再問銀行時，才知遇詐騙，總財損120萬元。

刑事局表示，詐騙集團利用LINE或簡訊及臉書（Facebook），會先要求加好友，再談感情、推銷投資或刊登貸款、求職等進行投資詐騙。

警方分析假交友投資詐騙手法，歹徒會透過交友平台找被害人，後續要求加LINE私聊，期間以甜言蜜語、噓寒問暖，假意交往，用共創未來當願景，事後則稱有匯款投資等資訊。

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警方說，至於貸款詐騙手法，歹徒會冒用知名公司及銀行設假網頁，發送貸款廣告訊息，並提供不明網址，要求申請民眾要進平台註冊，且標榜免聯徵，保證借款，但要提供個資、帳戶及簽協議書，且聲稱帳戶內需有資金，才能提高信用額度與貸款資格。

刑事局提醒，若有人透過LINE加好友主動搭訕，務必提高警覺，可先查證真偽，防詐資訊可撥165專線諮詢。（編輯：陳政偉）1120121