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彰化員警騎車下班疑遭毒駕追撞 送醫搶救不治
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彰化員警騎車下班疑遭毒駕追撞 送醫搶救不治

2023/1/23 13:05（1/23 13:12 更新）
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彰化縣警察局彰化分局快官派出所員警高偉倫23日下班騎機車返回租屋處時，遭吳男駕駛自小客車從後方追撞，高姓員警傷重不治，吳男車上則被搜出毒品。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月23日
彰化縣警察局彰化分局快官派出所員警高偉倫23日下班騎機車返回租屋處時，遭吳男駕駛自小客車從後方追撞，高姓員警傷重不治，吳男車上則被搜出毒品。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月23日
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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化縣警察局彰化分局快官派出所員警高偉倫今天上午下班騎機車返回租屋處時，遭吳男駕駛自小客車從後方追撞，高姓員警送醫仍傷重不治，吳男車上被搜出毒品，警方循線調查中。

彰化縣警察局彰化分局長王國峯接受媒體聯訪時表示，29歲高姓員警上午8時左右騎機車行經彰化市彰興路與聖安路口時，突然遭到後方自小客車追撞，警消獲報趕到現場，將高姓員警送往彰化基督教醫院急救，自小客車駕駛吳男則被送往彰化秀傳醫院救治。

警方指出，高姓員警被撞飛10多公尺，傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治，家屬接到消息後，已從高雄市出發前往醫院處理後事。

警方表示，員警在吳男車上找到毒品，由於男子有多項毒品和酒駕前科，目前正在調查吳男是否因吸毒後開車追撞員警，以釐清案情細節。（編輯：張雅淨）1120123

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