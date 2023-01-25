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新莊思源路大樓火警 39樓餐廳疏散無人傷

2023/1/25 15:57（1/25 16:59 更新）
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新北市新莊區思源路某大樓38樓的電信機房25日下午傳出火警，警消迅速到場滅火，並疏散在39樓餐廳用餐的民眾及員工，所幸無人受傷。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月25日
新北市新莊區思源路某大樓38樓的電信機房25日下午傳出火警，警消迅速到場滅火，並疏散在39樓餐廳用餐的民眾及員工，所幸無人受傷。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月25日
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市新莊區思源路某大樓38樓的電信機房今天下午傳火警，警消迅速到場滅火並順利疏散在39樓餐廳用餐的民眾及員工，所幸無人受傷，起火原因仍待調查釐清。

位新莊區思源路某大樓今天下午1時48分傳出火警，警消獲報迅速派人車到場灌救，由於起火層是38樓電信機房，而39層則是知名連鎖餐廳，由於仍是用餐時刻，警消迅速引導疏散用餐民眾。

警消表示，餐廳幹部發現電信機房內冒煙，趕緊通報119，消防人員到場後使用大樓設置的室內消防栓進行射水滅火，迅速撲滅火勢，同時引導餐廳用餐民眾從逃生梯間進行疏散。

警消表示，共疏散85名用餐民眾及60名餐廳員工下樓，經檢視無安全疑虞後才讓民眾及員工返回餐廳。火場內有部分電腦器材燒毀，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人受傷，起火原因仍待調查釐清。（編輯：張銘坤）1120125

新北市新莊區思源路某大樓38樓的電信機房25日下午傳出火警，警消獲報迅速派人車到場灌救，並引導疏散在39樓餐廳用餐的民眾，幸無人受傷，起火原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月25日
新北市新莊區思源路某大樓38樓的電信機房25日下午傳出火警，警消獲報迅速派人車到場灌救，並引導疏散在39樓餐廳用餐的民眾，幸無人受傷，起火原因仍待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 112年1月25日
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