嘉義艦進台中港擦撞碼頭 海巡署：不影響勤務運作

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海巡署4000噸級艦艇「嘉義艦」24日進入台中港時，因風勢過強，船體不慎擦撞台中港5A碼頭，所幸經初步勘查人員均安，且不影響航行安全。（海巡署提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）海巡署一艘4000噸級艦艇嘉義艦，24日在進入台中港時因風勢過於強勁，不慎造成船體擦撞台中港5A碼頭；海巡署今天表示，經勘查不影響航行安全，已進行維修不影響勤務運作。

海洋委員會海巡署艦隊分署今天發布新聞稿表示，24日當天海象不佳，陣風達11級，嘉義艦在退勤進入台中港期間，雖已備拖船拖纜維繫，但因海象惡劣且風勢過於強勁，造成船體局部擦撞台中港5A碼頭。

嘉義艦經初步勘查，人員均安，且不影響航行安全，為保全嘉義艦船體安全，艦隊分署已委由維修廠商於今天先行處置，預計於2月3日完工，不影響勤務運作。

另外，有關碼頭部分，艦隊分署已派遣中部地區機動海巡隊會同相關單位進行場勘，以確認後續修護事宜。

全案台灣港務公司台中港務分公司30日接獲承租碼頭的台灣電力公司通報，台電已向海巡署要求修復遭撞毀的碼頭，事故原因由交通部航港局中部航務中心調查釐清。

根據海洋委員會網站資料指出，嘉義艦為4000噸級艦艇，船長126.3米以上、船寬16.5米，總噸位達5919噸。（編輯：陳仁華）1120131