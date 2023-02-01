苗栗女子遛狗失蹤多日 池塘尋獲遺體

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗市55歲賴姓女子大年初二帶狗外出散步後失聯，經多日協尋，昨晚在八甲水塘公園尋獲遺體，警方今天表示，死亡原因有待檢察官相驗後釐清。

賴姓女子於大年初二上午10時許，帶著家中的2隻狗出門散步，當天中午和下午，2隻狗先後返家，卻不見女子蹤影，經家屬報警協尋多日，苗栗縣山城救援協會隊員昨天夜間11時許，在苗栗市八甲水塘公園的池水中發現疑似一具浮屍。

警方立即聯絡賴姓女子的女兒趕往現場，經確認死者就是失蹤多日的賴姓女子。

賴姓女子的女兒今天接受媒體電訪表示，母親最後失聯的地點就在聯合大學八甲校區附近，果然在池塘中找到人，由於媽媽的手套出現在湖的另外一頭，猜想媽媽會不會是要撿東西，不慎摔落池塘。

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賴女的女兒指出，媽媽原本初三、初四都和朋友約好一起聚會，家人更未發生爭吵，即使媽媽在外碰到狀況，也會跟家人溝通，不會想不開。

苗栗警分局副分局長徐文明透過新聞稿表示，賴姓女子家屬向警方表示，賴女失蹤當日曾經與其友人在聯合大學八甲校區附近巧遇，警方立即調閱監視器，發現女子最後身影，隨後就只有再看到犬隻經過的畫面，今天將報請檢察官，會同法醫進一步驗屍，釐清賴姓女子死亡原因。（編輯：李錫璋）1120201