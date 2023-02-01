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闖管制站自撞護欄引發火燒車 男子自拔點滴離院

2023/2/1 12:36（2/1 13:06 更新）
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64歲鄭姓男子1月31日開車硬闖台中港管制站，自撞水泥護欄引發火燒車，警方將他救出送醫治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月1日
64歲鄭姓男子1月31日開車硬闖台中港管制站，自撞水泥護欄引發火燒車，警方將他救出送醫治療。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）64歲鄭姓男子昨天開車硬闖台中港管制站，自撞水泥護欄引發火燒車，警方將他救出送醫，鄭男趁醫護忙碌時自拔點滴離院，台中港務警察總隊請港務單位通知鄭男到案說明。

台中港務警察總隊調查，鄭男昨天晚上8時駕駛自小客車行駛台中港管制站自動化車道，經警方制止不聽並闖入商港管制區，隨後他自撞南橫二路圓環處的紐澤西護欄，車輛翻覆起火。

隨後趕抵現場的警方見狀，趕忙將鄭男自車內拉出，通知消防人員滅火，鄭男表示大腿、胸部疼痛，遂以救護車將他送醫救治。

童綜合醫院今天透過文字稿指出，鄭男晚間8時41分到院，意識清楚，全身多處擦挫傷與鈍傷，留院治療期間，晚間10時左右，鄭男趁醫護忙碌時，自行拔除點滴，未經醫囑同意自行離院。

警方初步調查，鄭男為外縣市民眾，單純誤闖管制站引發火燒車，但因闖越管制區沒有刑責，將移請港務單位通知鄭男到案說明，並依照相關行政法規裁處。（編輯：黃世雅）1120201

#台中港務警察總隊
#台中港管制站
#童綜合醫院
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