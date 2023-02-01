涉悶死女嬰 托嬰中心負責人與托育員遭起訴

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（中央社記者高華謙新北1日電）新北某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰，遭社會局罰新台幣24萬元，托嬰中心去年6月自行歇業。新北地檢署今天依過失殺人罪起訴托嬰中心林姓負責人與胡姓托育員等4人。

新北地方檢察署起訴書指出，去年4月12日下午2時許，胡姓托育員哄9個月大徐姓女嬰睡覺時，把棉被覆蓋在女嬰口鼻上，且當時林姓負責人與林姓、劉姓托育員都在場，卻未能注意女嬰身體狀況，導致女嬰因頭部完全遭棉被覆蓋而窒息身亡。

起訴書說，等到同日下午近5時許，劉姓托育員發現女嬰失去呼吸心跳後，緊急請救護車協助送醫，女嬰仍不治身亡。

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新北市政府社會局表示，這間托育中心去年6月已自行歇業，事發後已針對這間托育中心與胡姓托育人員開罰最高新台幣24萬元罰鍰。

另外，女嬰的母親邱小姐去年10月曾召開記者會，質疑胡姓托育員壓制、悶睡她女兒長達15分鐘以上，女兒腳費力撐地也無法掙脫；檢察官調閱監視器畫面後，認為胡女沒有故意傷害或凌虐女嬰的行為，劉女發現女嬰狀況不對後也緊急叫救護車，其他人並立即到場幫忙救護，難以認定有不作為的殺人故意，因此以過失殺人罪將起訴4人。此外，托嬰中心簡姓主任另案偵辦中。（編輯：方沛清）1120201