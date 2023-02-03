機車未兩段式左轉與轎車碰撞 花蓮20歲騎士重傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮市20歲余姓男子昨天深夜騎車行經南濱路，未依規定兩段式左轉和平路，對向車道直行轎車發生碰撞，余男遭撞飛10公尺，頭部重創命危，送醫治療，事故原因仍待警方釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據監視器畫面，余男騎乘機車從南濱路南往北方向行駛，行經南濱路及和平路口時，突然從最外側的機車道打左轉燈直接左轉，在路口與南下直行車輛、疑似搶過黃燈的轎車發生碰撞，余姓騎士被撞飛後倒地不起。

花蓮警分局今天指出，余姓騎士行經路口未依規定兩段式左轉，發生碰撞後，余男傷勢嚴重，仍在加護病房治療，轎車51歲呂姓駕駛及2名乘客皆為輕傷，送醫無大礙，初步調查2名駕駛都沒有酒精反應，詳細肇事原因仍待調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120203