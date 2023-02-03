外商健康食品公司欠稅又脫產 執行署全數追回

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）一家外商健康食品公司積欠稅費477萬餘元，卻移轉名下18筆房產，遭移送行政執行署台北分署執行。台北分署日前扣押公司帳戶存款，並查封其名下不動產後，今天全數追回欠款。

法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，遭執行的公司為美兆股份有限公司，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，負責人各在民國109年6月、110年6月，申請分期繳納108年、109年營利事業所得稅，但至去年12月19日止，仍滯欠新台幣477萬9328元。

財政部台北國稅局調查後認為，美兆公司去年9月29日至10月25日間，買賣移轉名下位於高雄市前鎮區、台中市西屯區、台北市內湖區18筆不動產，顯有利用疫情延緩繳納稅捐時間還移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產以規避稅捐執行嫌疑。

台北國稅局隨即向台北高等行政法院聲請假扣押美兆公司財產獲准，並移送行政執行署台北分署執行。

台北分署指出，案經分署執行官調查後，依據美兆公司財產資料，扣押其帳戶存款，並查封其名下正辦理過戶之北市信義區不動產，而美兆公司因帳戶遭扣押，營業金流調度困難，才聯絡分署，表示願另行籌措現金繳納欠稅，並於今天繳清欠稅。（編輯：李錫璋）1120203