屏東大武營歷史建築遭祝融 周春米：全力調查修復

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屏東榮民總醫院園區5日凌晨發生火警，園區內被列為歷史建築保留的正氣樓遭到祝融，屏東縣長周春米（前右2）5日一早趕赴現場了解毀損情況，並表示，全力調查、修復、保護。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月5日

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東榮民總醫院園區凌晨傳火警，園區內被列為歷史建築保留的正氣樓遭到祝融，初步清查為2樓木桁架屋頂全毀，屏東縣長周春米今早趕赴現場並表示，全力調查、修復、保護。

周春米今天一早到遭祝融的正氣樓現場了解，並指示消防局儘速調查起火原因；警察局調閱周邊監視器，查明有無人為縱火；增加夜間保全加強巡邏，並設置必要監視器，保護園區內13棟歷史建築；全面修復正氣樓。

周春米表示，感謝打火弟兄及縣府團隊跨局處徹夜辛苦救災。屏東榮民總醫院及周邊園區是縣府努力爭取打造，不僅提供縣民鄉親健康醫療服務，園區內保留的歷史建築更是珍貴的文化資產，絕不允許遭到破壞，如若查獲不法，絕對依法嚴辦。

縣府指出，初步清查，遭到祝融的正氣樓1樓沒有災損，但2樓木桁架屋頂全毀，所幸無人員傷亡。衛生局也聯繫屏東榮總值夜主管，確保醫療作業正常運作，未受火災影響。

屏東榮民總醫院園區前身為軍方大武營區，除了屏東榮總主體建築外，縣府規劃周邊近8公頃的公園，包括停車場、道路、滯洪池等設施，加上5公頃的國有住宅區用地先保留一併開闢為綠地，環繞醫院的公園綠地合計超過12公頃。

而營區遺留的建物在縣府各方努力溝通協調下，近乎全區保留，縣府在民國110年登錄為屏東縣歷史建築，總共保留了特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、 烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，正陸續由縣府文資所修復中。（編輯：黃世雅）1120205