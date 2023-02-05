屏東大武營區修復活化 歷史建築隊史館遭祝融

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屏東縣政府保留過去培育傘兵的大武營區13棟歷史建築，展開修復活化，未料5日凌晨其中的隊史館發生火警，起火地點為2層樓舊兵營，無人受傷。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月5日

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣政府保留過去培育傘兵的大武營區13棟歷史建築，展開修復活化，未料今天凌晨其中的隊史館發生火警，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查。

屏東消防局發布訊息指出，今天凌晨1時許，接獲民眾報案在屏東市榮總東路上發生火警，立即派遣出動，起火地點為2層樓舊兵營，立即布水線搶救，火勢在4時許完全熄滅，無人受傷，詳細起火原因由火調人員調查中。

屏東縣政府文化處指出，起火的建築物為隊史館2樓，目前正在了解毀損情況。

過去培育傘兵的大武營區，在傘訓中心遷移後，屏東縣府保留營區13棟歷史建築物，展開修復活化，朝結合軍事文化、健康休閒園區規劃，要打造大武營文創園區，工程在去年12月完成發包。（編輯：張雅淨）1120205

屏東大武營歷史建築遭祝融 周春米：全力調查修復

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東榮民總醫院園區凌晨傳火警，園區內被列為歷史建築保留的正氣樓遭到祝融，初步清查為2樓木桁架屋頂全毀，屏東縣長周春米今早趕赴現場並表示，全力調查、修復、保護。



周春米今天一早到遭祝融的正氣樓現場了解，並指示消防局儘速調查起火原因；警察局調閱周邊監視器，查明有無人為縱火；增加夜間保全加強巡邏，並設置必要監視器，保護園區內13棟歷史建築；全面修復正氣樓。



周春米表示，感謝打火弟兄及縣府團隊跨局處徹夜辛苦救災。屏東榮民總醫院及周邊園區是縣府努力爭取打造，不僅提供縣民鄉親健康醫療服務，園區內保留的歷史建築更是珍貴的文化資產，絕不允許遭到破壞，如若查獲不法，絕對依法嚴辦。



縣府指出，初步清查，遭到祝融的正氣樓1樓沒有災損，但2樓木桁架屋頂全毀，所幸無人員傷亡。衛生局也聯繫屏東榮總值夜主管，確保醫療作業正常運作，未受火災影響。



屏東榮民總醫院園區前身為軍方大武營區，除了屏東榮總主體建築外，縣府規劃周邊近8公頃的公園，包括停車場、道路、滯洪池等設施，加上5公頃的國有住宅區用地先保留一併開闢為綠地，環繞醫院的公園綠地合計超過12公頃。



而營區遺留的建物在縣府各方努力溝通協調下，近乎全區保留，縣府在民國110年登錄為屏東縣歷史建築，總共保留了特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、 烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，正陸續由縣府文資所修復中。（編輯：黃世雅）1120205