朱宗慶為「薪傳」重拾鼓棒 勇敢面對火災後續

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）雲門舞集創辦人林懷民一通電話，6年沒有上台演出的朱宗慶立刻允諾，為雲門50「薪傳」演出重拾鼓棒。朱宗慶表示，雖然火災讓團隊有所損失，但他相信鼓聲會帶來力量，傳遞勇敢與希望。

朱宗慶今天在記者會上表示，朱宗慶打擊樂團因為被隔壁倉儲失火波及，導致朱團倉庫燃燒殆盡，他非常感謝各界對火災的關心，同時也宣布善後事宜都順利進行，2月9日開演的「木蘭」焚毀的布景也在重製中，演出將如期推出。

朱宗慶說，發生火災之後，外界都說他非常冷靜理性，「即使這樣，我們也會碰到困難，但就像『薪傳』裡面的渡黑水溝，一路走向遠方」。

朱宗慶說，「薪傳」跟他有特別情感，從1985年接手演出之後，他打過57場，「每次演出這個總是很感動，擊入人心」。朱宗慶也說，演出的鼓聲就是要給舞者力量，還要能讓觀眾有所共鳴，「用西洋的打擊樂打法不一定有用，平常腳步就要訓練站好，還要早點睡覺」。

朱宗慶說，當年他還在籌備成立打擊樂團，「和雲門合作，我坐在台下做了很多筆記，看林懷民訓練舞團，也讓我創團少了很多摸索」。

林懷民表示，這次非常高興可以把朱老師「拖下水」，「朱宗慶是一個有規格，有魄力的人，這次為了演出，也有減重跟排練計畫，薪傳總是給人考驗 也總是給人信心」。

朱宗慶表示，1985年他首度參與「薪傳」赴美巡演，自此開啟與雲門的多次合作，最後一次是20年前2003年的公演。這次「薪傳」6城20場的巡演，除了台東場次因場地因素之外，其他場次朱團都會有現場演奏。

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林懷民說，2022年在規劃「薪傳」演出時，他打電話給朱宗慶：「明年雲門五十，想演薪傳，你來打鼓嗎？」朱宗慶立刻回訊：「我想，很期待！」2大強人再度攜手合作，為「薪傳」帶來屬於新時代的吶喊與震撼。

雲門50 林懷民「薪傳」將於4月21日到4月30日在台北國家戲劇院，5月5日到5月6日在台中國家歌劇院大劇院，5月12日到14日在高雄衛武營歌劇院，5月20日到21日在苗北藝文中心演藝廳，5月26日到28日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳，6月10日在台東藝文中心演藝廳演出。（編輯：張芷瑄）1120103