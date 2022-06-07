台南火車站古蹟修復工程 損壞文物暫停工

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南火車站目前正進行國定古蹟修復工程，但因部分工項承包商未經變更審議通過就逕予施作，造成古蹟外牆磁磚等文物遭破壞，文化部已要求停工並將召開審議會討論處理方式。

文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創今天接受媒體電話聯訪表示，台鐵台南車站目前正進行整體修復工程，過程中發現有些地方沒有按照審定規劃設計書圖進行施作，隨即要求停工並辦理工程督導。

張祐創表示，目前發現損壞較嚴重的包括車站外牆有部分日治時期磁磚被敲掉，2樓原為日治時期台灣唯一車站旅店，浴室磁磚因包商施作防水工程被敲掉，原本希望保留下來的浴室洗手台等設備也遭移除，因為東西多數已被丟棄，未來只能以仿作方式呈現。

張祐創表示，承辦工程的建築師事務所承包資格沒有問題，但因負責人前一段時間身體健康欠佳，多數事務由同為建築師的兒子負責，可能經驗較不足，發生工程變更程序還沒有完備就施工情形，文資局已要求停工，待召開審議會議決定如何處理，若決議有需要開罰，就會依法開罰。

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台灣鐵路管理局發布聲明指出，台南車站國定古蹟修復工程由專業建築師，依原有車站樣貌提出修復及再利用計畫，並依古蹟修復及再利用辦法採取適當修復工法，相關計畫事前均依程序送文化部審議，工程執行期間也要求建築師與施工廠商務必依相關規定程序辦理。

台鐵局指出，發生部分修復工項未經文化部變更審議通過逕予施作情況，台鐵局除要求立即停止相關工項施作外，並配合文資審議小組現場勘察所提意見，責成建築師儘速提出相關變更文件及佐證資料，後續將依契約檢討，釐清建築師、施工廠商等相關人員疏失責任，給予必要處分。（編輯：謝雅竹）1110607