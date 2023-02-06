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台中彩券行遭黑衣人行搶 估損失20萬警方追緝

2023/2/6 15:11（2/6 15:21 更新）
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台中市南屯區一家彩券行6日凌晨準備打烊時，遭黑衣人、頭戴全罩式安全帽直闖櫃檯，初估損失現金約新台幣20萬元，警方正調閱監視器追緝。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月6日
台中市南屯區一家彩券行6日凌晨準備打烊時，遭黑衣人、頭戴全罩式安全帽直闖櫃檯，初估損失現金約新台幣20萬元，警方正調閱監視器追緝。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市南屯區一家彩券行今天凌晨準備打烊時，突然一名黑衣人闖入直衝櫃檯，店員驚嚇跑出店外打電話通知老闆娘，初估損失現金約20萬元，警方鎖定涉案車輛，正調閱監視器追緝。

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台中市警察局第四分局表示，位於南屯區永春東路的一家彩券行，凌晨店員正準備打烊時，突然一名身穿黑衣黑褲、頭戴全罩式安全帽的男子，手持袋子闖入，並直衝櫃檯，店員受到驚嚇隨即跑出彩券行。

警方指出，彩券行老闆娘接獲店員電話後，隨即向警方報案，並返回彩券行清點財物，發現損失現金約20萬元，警方鎖定涉案車輛，正擴大調閱監視器追緝中。（編輯：郭諭儒）1120206

#台中市警察局第四分局
#台中市
#南屯區
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