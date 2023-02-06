蕭景田不滿逕行搜索獲准備查 提抗告遭駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）士檢偵辦北市議員林杏兒的樁腳涉嫌賄選案，逕行搜索前國民黨中常委蕭景田的書房後，向士院陳報備查遭駁。案經高院發回，士院改裁准予備查。蕭景田提抗告，高院今天駁回確定。

刑事訴訟法第131條規定，檢察官於偵查中有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，24小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，可以在沒有搜索票的情況下逕行搜索。

此外，檢察官、司法警察等逕行搜索後應向法院陳報，若未陳報法院或經法院撤銷，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。

士林地檢署為偵辦林杏兒的曾姓樁腳涉嫌賄選案，去年12月21日指揮調查局台北市調查處持法院核發的搜索票兵分多路搜索，執行完畢後另向法院陳報，蕭景田位於台北市的書房不在原本搜索票範圍內，但因情況急迫，已採逕行搜索的方式搜索完畢。

對此，士林地方法院認為，檢方陳報的資料不足，無從認定此次逕行搜索是否符合刑事訴訟法規定，無法准許，裁定撤銷此次逕行搜索。

案經士檢抗告，主張調查局當天持搜索票實施搜索時，蕭景田的妻子表示丈夫在台北市另有書房，辦案人員考量來不及聲請搜索票，且蕭景田當時翻牆逃逸、共犯已到案，顯然情況急迫，請示檢察官後逕行搜索蕭景田妻子所指的書房，並扣得賄選帳冊等關鍵證物，更證明確實有搜索的必要性與急迫性。

台灣高等法院認為，此件有相當理由足以認定有刑事訴訟法第131條所規定的情況急迫情形，但原裁定未審酌蕭景田的妻子筆錄、蕭景田翻牆照片等事證，就認為檢方所提事證不足進而撤銷逕行搜索，應有再審酌必要，因此撤銷原裁定，發回士院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

士院就此逕行搜索案重新審酌士檢陳報內容後，裁定准許備查；蕭景田不服提起抗告，並主張本案非屬緊急情況，且他沒有湮滅或隱匿證據之虞，更裁不當，請求撤銷。

抗告案由高院審理，認定檢察官依現場執行情形，因認情況急迫，在未能得知蕭景田動向情形下，為免書房物品遭不當處理，才指示緊急搜索，且陳報內容合於刑事訴訟法第131條規定，因此士院更裁並無違誤，駁回蕭景田抗告，全案確定。（編輯：蕭博文）1120206