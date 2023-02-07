男子見警就逃 汐止警2分鐘逮酒駕犯並起獲手槍

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北汐止員警昨天發現有民眾聚集喧嘩後上前勸導，結果其中1名男子看到警察就立刻駕車逃逸，但2分鐘內就遭圍捕。警方發現這名男子不僅酒駕，還起獲子彈與手槍等，依法送辦。

新北市政府警察局汐止分局今天發布新聞稿，社后派出所員警昨天晚間11時許巡經中興路時，發現有民眾聚集喧嘩，因此上前勸導，豈料，其中1名男子看到警察就立刻跑進車內並駕車逃逸，員警立刻通報攔截圍捕。

只見男子沿途不僅高速行駛，還跨越雙黃線逆向，所幸員警2分鐘內即在民族6街前順利攔車，這名男子遭攔停時竟還棄車逃逸，徒步跑進巷弄內，但在員警合力圍捕追逐百米後，男子仍遭警方逮獲壓制。

警方調查，這名36歲江姓男子就是車主，且酒測值達每公升0.55毫克；員警除了在駕駛座車門凹槽處發現10顆子彈，並在民族6街發現江嫌丟棄斜背包，再起獲1把手槍與1個彈夾。

警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及公共危險等罪，將江男移送台灣士林地方檢察署偵辦；另槍枝及子彈送警察局鑑識中心鑑定。

社后派出所長林裕益呼籲，酒後駕車嚴重危害用路人安全，非法槍彈更是暴力犯罪亂源，切勿以身試法。（編輯：方沛清）1120207