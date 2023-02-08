台大副教授校園旁遇球棒隊 警火速查獲犯嫌到案

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台大副教授徐丞志昨晚在學校周邊駕車遭擋道而鳴按喇叭，竟遭對方駕駛拿球棒恐嚇且口出惡言。北市警方獲報後迅速查獲涉案的53歲張男，全案依涉恐嚇罪函請台北地檢署偵辦。

徐丞志昨晚在臉書發文指出，「台灣大學週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意」，說他晚間6時許自台大校園邊的辛亥路上駕車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，因一輛銀白色汽車停在辛亥路、擋住右轉道，他只好鳴按喇叭示意其移車，沒想到對方隨後竟拿球棒示意要打人，且口出惡言。

轄區台北市警察局大安分局獲報後，經調閱監視器查看，已掌握特定對象。

大安分局偵查隊長副隊長薛博文今天在記者會上說明，雙方案發時未有肢體衝突，經連夜追查，迅速於昨晚11時許在內湖區查獲涉案張男到案調查。

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張男到案後辯稱，案發當時只是駕車路過正在找路，因徐丞志鳴按喇叭認為有挑釁之意，所以才下車理論理論，否認有恐嚇之意。全案詢後將張男依涉刑法恐嚇罪嫌函請北檢偵辦。

徐丞志今天凌晨也在臉書發文說，他剛從警局做完筆錄返家，經歷了很特別的一個夜晚，同時感謝警方和台大駐衛警協助、幫忙，因擔心學校師生安全和避免後續的破窗效應，才決定報案，希望司法能讓學生們安心走在校園周邊，保障人民生活可免於恐懼。（編輯：張銘坤）1120208