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土城夫妻陳屍住家 女兒開門驚見遺體死因待相驗

2023/2/8 18:34
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市土城區詹姓夫婦的女兒一直無法聯繫雙親，回家探視發現爸媽已經倒臥家中雙雙死亡。警方今天說，初步勘驗遺體，並無打鬥與外力介入，真正死因將報由檢方相驗調查。

新北市土城警分局今天以簡訊表示，7日晚間8時46分據報前往一處民宅瞭解，到場時，詹姓屋主的女兒與救護人員已經進入屋內。

警方說，報案人為死者的女兒，她表示，一直連繫不到父母親，因此前往住家查看。30歲的詹女與救護人員進入屋內發現，54年次的詹男倒臥在主臥室床上、詹男的妻子廖女（58年次）倒臥主臥室地板，遺體已發黑、明顯死亡。

市府消防局說，據報前往現場察看，救護人員到場發現2人分別倒臥床鋪與地板，因明顯死亡不需送醫。

詹女向警方透露，父親原以駕駛計程車為業，近3年生意嚴重下滑，經濟受到很大衝擊。

警方說，初步採證死者遺體，四肢都無明顯抵禦外傷，住家也沒有遭侵入或打鬥跡象，現場未發現可疑噴濺血跡，初步排除外力介入。家屬對死因無意見，真正死因將報請新北地檢刑事相驗。（編輯：方沛清）1120208

#新北市土城警分局
#市府消防局
#延和路
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