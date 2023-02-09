台銀前襄理盜領客戶逾8千萬養2情婦 一審判8年半

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（中央社記者高華謙新北9日電）原本已婚的台銀前襄理張家慶10年挪移9名客戶名下逾新台幣8000萬元，除在新北樹林買房，多數錢財都供養2名情婦。新北地院今天依特別背信等12罪各處7月至6年不等徒刑，應定執行8年6月。

檢警調查，台灣銀行蘇澳分行前理專張家慶2012年為償還信貸，偽刻謝姓客戶印章，擅自開通客戶網路銀行，並設定自己帳戶為約定帳戶，將300萬餘元搬進自己戶頭；等到張家慶房產辦理增貸後，再偷偷把錢匯回客戶帳戶，還增加1200元充當利息，成功瞞天過海。

後來，張家慶食髓知味，再欺騙楊姓父子稱只要買基金就可領有固定配息，隨後，只要楊姓客戶申購100萬到200萬不等基金，張家慶就私自登入楊男網銀並把錢轉進自己帳戶，得手近6000萬元。

張家慶為避免事跡敗露，每月還會透過自己或當時的黃姓妻子、呂姓女友帳戶轉帳給楊姓客戶，並註記「基金配息」，讓客戶誤信已取得配息。

除此之外，張家慶還以話術欺騙5名客戶購買養老或年金保險，並以「網路轉帳繳費可減免保險費」為由，趁客戶登入網路銀行時，假意幫忙操作，趁機把自己的帳戶設為約定帳戶，一步步搬走客戶共1000餘萬元存款。

檢警調查，張家慶因每月須支付呂姓女友與包養的邱姓女子高額生活費，還要歸還客戶假配息，資金壓力沉重，因此2021年鋌而走險，私自申請開通林姓客戶網銀，解除其中1500萬元定存，分批匯進自己戶頭。

後來，張家慶因調派職務卻未如期報到，全案曝光，他也在邱女幫助下展開逃亡。檢警去年3月到張家慶、黃姓前妻、呂姓女友等人住處搜索，扣得現金300餘萬元，還在呂姓女友住處扣得愛馬仕、香奈兒等20個名牌包及配件。

檢方調查，張家慶除購入樹林區房產，並證稱有數千萬元都匯給呂姓女友當生活費；據了解，他還有包養邱姓女子，除每月給20萬生活費，每年另給10萬元生日禮金。檢方複訊後依違反銀行法與詐欺取財等66罪起訴。金管會也認定台銀未落實內控制度，重罰台銀1400萬元。

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新北地院合議庭認為，張家慶身為台灣銀行職員，未謹守誠信義務和銀行法規範，不以正道管道賺取金錢，而為滿足個人資金需求犯案，且犯案時間非常長，犯罪所得金額龐大，對被害人侵害甚鉅，且儘管台銀已先幫忙還錢給受害者，張家慶也還沒還錢給台銀。

合議庭審酌張家慶在偵查階段起都坦承犯行，犯後態度尚可，又考量他大學畢業後就到蘇澳分行任職，陸續從雇員當到初級襄理，月入約7至8萬元等一切情狀，依違反銀行法特別背信罪共11罪各判處有期徒刑1年8月、6年、3年、3年4月、3年2月、3年2月、3年4月、3年2月、3年2月、3年2月、4年；至於無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處有期徒刑7月；12罪合併定應執行刑有期徒刑8年6月。（編輯：陳仁華）1120209