中市自小客車失控衝民宅 路人遭撞飛命危

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台中市南屯區9日晚間一輛自小客車突然失控衝進民宅，一名路過行人被撞及送醫命危，肇事車輛也波及2輛自小客車、4輛機車。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市南屯區昨晚1輛自小客車突然失控衝進民宅，1名路過行人被撞及，瞬間噴飛送醫命危，還有2輛自小客車及4輛機車被波及，警方表示，駕駛自稱疑因癲癇發作失去意識而釀禍。

台中市警察局第四分局表示，這起車禍發生於9日晚上8時許，廖姓男子（40歲）駕駛自小客從向心路往大墩六街方向行駛，行駛到事發地點向心路與南屯路口時，突然車輛失控衝向對面車道。

警方指出，過程中車輛撞到1名路人楊姓女子（38歲）重傷，還有1名自小客乘客孫姓女子（49歲）輕傷，並波及2輛自小客車、4輛機車，再撞進路邊民宅後車輛才停止，員警據報隨即到現場處理。

肇事的廖姓駕駛並未受傷，經酒測沒有飲酒，警方表示，廖男供稱本身有癲癇病史，疑似病情發作，失去意識才釀禍，肇事原因仍待進一步釐清。

至於受傷的2人，警方指出，其中孫女全身擦挫傷，意識清楚，送醫治療無大礙。而楊女傷勢嚴重，送往中山醫學大學附設醫院搶救，昏迷指數只有5，已轉進加護病房插管救治。（編輯：謝雅竹）1120210