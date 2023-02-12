赤腳大盜闖空門反鎖 竊盜7案聲押獲准

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）30歲李姓男子10年來常因竊盜遭逮，近期一個月橫行台中市區犯案，他闖空門時赤腳行動，還會將門反鎖，台中市刑警大隊9日循線逮捕，清查犯案共7起，遭聲押獲准。

台中市刑大今天發布新聞稿指出，台中市近來接連發生多起民宅、店家遭歹徒闖空門，行竊屋內財物，包含名錶、名牌包、單眼相機、現金等，得手近新台幣80萬，台中市刑大組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

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刑大肅竊組將全台中市的竊盜慣犯及慣用手法建立資料庫，導入大數據資料庫的科技偵防手段，掌握竊嫌的行蹤。警方調查，李姓男子行竊資歷長達10年，他闖入處所前會特別脫掉鞋襪、赤腳行動，闖入後還會把門反鎖，以免失風遭逮。

專案小組蒐證完備後，持台中地院核發的搜索票前往李男住處執行搜索。李男偷取的財物一得手就透過管道變現，共計7件竊盜案，全案依涉竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官向台中地院聲押獲准。（編輯：郭諭儒）1120212