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台中2機車碰撞車禍 同路段2天前轎車撞麵店

2023/2/12 18:46
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市南屯區9日有駕駛疑因癲癇發作，撞飛路人又撞進麵店；肇事路段在11日晚間又發生機車跨越雙黃線與對向大型重機碰撞事故，2名騎士倒地送醫。

台中市警察局第四分局今天透過文字稿指出，11日晚間7時47分接獲報案，台中市南屯區向心路段發生車禍，32歲莊姓男子騎乘機車，行經向心路時跨越雙黃線左轉，與對向道路31歲林姓男子騎乘的重型機車發生碰撞，雙方連人帶車倒地。

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車禍發生巨大聲響，驚嚇附近住戶、店家；警方到場將全身多處受傷的莊男、林男送醫，2人意識清楚，沒有酒精反應。警方初步調查，因莊男跨越雙黃線釀禍，確切的肇事原因有待釐清。

同一路段在9日晚間，發生轎車駕駛聲稱因癲癇發作而失控高速撞入麵店事故，導致一名女路人被撞飛送醫，更波及路旁汽車、機車，另有1人輕傷，2天後再發生車禍，引發當地民眾熱議。（編輯：蕭博文）1120212

#台中市
#台中市警察局第四分局
#南屯區
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