台東男子酒駕撞護欄 駕駛送辦傷者送醫

一輛廂型車13日上午行經台東市松江路時，失控撞北上路旁電線桿及橋墩護欄，車頭卡進橋墩護欄，車上2人受困，警消獲報到場救出後送醫，駕車林姓男子酒測值達0.83，警方將依公共危險罪移送法辦。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月13日