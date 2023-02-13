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台東男子酒駕撞護欄 駕駛送辦傷者送醫

2023/2/13 13:43（2/13 14:46 更新）
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一輛廂型車13日上午行經台東市松江路時，失控撞北上路旁電線桿及橋墩護欄，車頭卡進橋墩護欄，車上2人受困，警消獲報到場救出後送醫，駕車林姓男子酒測值達0.83，警方將依公共危險罪移送法辦。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月13日
一輛廂型車13日上午行經台東市松江路時，失控撞北上路旁電線桿及橋墩護欄，車頭卡進橋墩護欄，車上2人受困，警消獲報到場救出後送醫，駕車林姓男子酒測值達0.83，警方將依公共危險罪移送法辦。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月13日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）一輛廂型車今天上午行經台東市松江路時，失控撞北上路旁電線桿及橋墩護欄，車頭卡進橋墩護欄，車上2人受困，警消獲報到場救出後送醫，駕車林男涉及酒駕，警方將依公共危險罪移送法辦。

台東警察分局表示，上午接獲民眾報案稱，在台東市松江路發生車禍，員警到場處理，駕駛28歲林姓男子搭載27歲女子開廂型車沿松江路往北行駛，不明原因自撞路邊護欄，2人多處擦挫傷，無生命危險。

經員警實施酒精濃度檢測，林姓男子酒測值達0.83，警方將依公共危險罪嫌函送台東地檢署偵辦。

台東警察分局呼籲汽、機車駕駛人，酒駕零容忍是全民共識，開車不喝酒，酒後不開車，避免酒駕害己又害人。（編輯：黃世雅）1120213

#台東警察分局
#松江路
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