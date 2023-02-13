通緝犯遇盤查奔快車道 北市警偕熱心騎士追捕

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市警方近日在大安區福州山公園周遭執行路檢，其中1車行車路徑詭異予以攔檢，不料副駕駛座乘客28歲蔡男竟趁隙逃跑，幸有熱心機車騎士搭載員警追捕，成功抓到詐欺通緝犯。

台北市警察局保安警察大隊今天舉行記者會，第一中隊中隊長張駿緯表示，隊內警網於9日晚間10時許在大安區福州山公園執行路檢勤務，突然發現有一輛汽車行跡可疑，且副駕駛座乘客眼神飄忽閃躲、相當可疑，隨即依法攔停並實施盤檢。

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不料，員警在盤查過程中，自副駕駛座下車的蔡男竟趁隙突然轉身，拔腿在快車道上狂奔，警方擔心其安危並緊隨在後，並大聲喝斥他立即停止危險行為，途中順勢搭乘熱心民眾的機車以保持體能，最後在辛亥隧道內成功逮捕已精疲力盡的蔡男。

警方經警用電腦確認、查證，逃跑的蔡男為詐欺通緝犯，遭基隆、台中、彰化和南投等4地地檢署通緝，隨後將他解送歸案。（編輯：張銘坤）1120213