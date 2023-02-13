欠稅叫窮拒繳卻高檔消費 金融科技總經理遭管收
2023/2/13 17:27（2/13 18:26 更新）
台南市一名擔任金融科技公司總經理的黃姓男子（左2）欠繳綜合所得稅逾新台幣169萬元，遭強制執行時喊窮，行政執行官調查卻發現他買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，向法院聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月13日
（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市一名擔任金融科技公司總經理的黃姓男子欠繳2個年度綜合所得稅逾169萬元，遭強制執行時喊窮，卻被行政執行官查到買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，向法院聲請管收獲准。
法務部行政執行署台南分署今天發布新聞稿指出，33歲黃男欠繳108、109年度綜合所得稅，雖曾向南區國稅局台南分局申請分期，但未按期繳納，經台南分局移送行政執行署台南分署強制執行，合計尚欠金額為新台幣169萬4014元。
台南分署指出，行政執行官調查發現，黃男擔任金融科技公司總經理，年收入達數百萬元，於應負法定納稅義務後，曾自銀行存款帳戶提領1800餘萬元，另出資2300餘萬元增資任職的金融科技公司，擴大公司規模。
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台南分署指出，黃男並申辦多張信用卡，分別在日式居酒屋、咖啡店、五星級飯店刷卡從事高檔消費，並於110年間購買機票出境美國近3個月，在美國期間有高額及密集消費，此外，還曾於110年間貸款購買保時捷休旅車1部，隨後轉賣給他人。
台南分署指出，黃男於今年2月10日經通知到案說明，訊問時辯稱因投資虧損，連吃飯都成問題，但執行官認為黃男有錢為公司增資、買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，卻喊窮不繳稅，認定符合管收事由，當場留置黃男，將黃男移送台南地方法院聲請管收，法官於10日晚間裁定准予管收。（編輯：陳仁華）1120213
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