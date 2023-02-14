鵝群呆萌遊蕩不至於嚇人 台東地院裁定不罰飼主

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顏姓民眾指控簡姓飼主縱容養的鵝在路上遊蕩嚇人，警方依社維法移送；台東地院認為，一般人看見鵝群，往往因其不具恐怖樣貌、形象呆萌，不至於感到驚嚇，裁定不罰。此為示意圖。（民眾提供）中央社盧太城台東傳真 112年2月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）顏姓民眾指控簡姓飼主縱容養的鵝在路上遊蕩嚇人，警方依社維法移送；台東地院認為，一般人看見鵝群，往往因其不具恐怖樣貌、形象呆萌，不至於感到驚嚇，裁定不罰。

顏姓民眾向警方指控，今年1月9日上午，簡姓飼主將鵝養在家門前，未以籠子關起來，讓鵝群在路上亂跑，他回家行經此處時，遭放養的鵝咬傷，放養鵝群導致他受到驚嚇。

警方依社會秩序維護法第70條第3款規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，將簡男移送偵辦。

台東地方法院審理後裁定不罰。裁定書指出，鵝雖有巡邏、維護自己生活領域的習性，但行動速度不快，攻擊前多會先向前伸長脖子朝人靠近，再張口咬人，不會突然張口咬人或發生鳴叫以嚇人。

且即使鵝隻可能追人並進而傷人，但一般人看見鵝群在外，往往因其不具恐怖樣貌，形象呆萌，而不至於感到驚嚇，或因不瞭解鵝的特性，主動靠近觀看或試圖與之互動。

裁定書認為，凡動物具有野性，對人多少有危險性，不能僅因風險之實現即認為符合社會秩序維護法第70條第3款所稱之「嚇人」要件。

被指控的鵝速度不快、攻擊前有徵兆特性，及鵝具有討喜長相，且尚無這隻鵝嚇人的紀錄，故難認被移送的鵝主人知悉他養的鵝隻在外遊蕩可能會有嚇人行為，或預見有發生此情形的高度可能性，而仍舊放任鵝隻在外。

法院認為，社維法所稱「驅使動物嚇人」，是指以口令、手勢、哨音、旗號等任何方法，指示動物向特定或不特定人為靠近、追趕、噬咬、作勢攻擊等針對性行為，動物因而依指示行動，造成他人受到驚嚇，或客觀上足以使人產生驚嚇。

「縱容動物嚇人」，是指行為人知悉其所有或管領的動物具有一定危險性，這動物在未受適當約束情況下，可預見他人極可能因這動物發乎本能或野性的行為而受驚嚇，卻聽任情形發生，容任動物恣意行動，以致發生動物以其本能或野性行為驚嚇人之結果。

雖容讓動物在外遊蕩，行為縱有不當，然遊蕩動物未必會有嚇人行為，故不能率認動物遊蕩在外即會產生使人受驚嚇的結果；動物在外遊蕩與人受驚嚇，二者間並無必然相當因果關係，因此不能僅因有動物在外遊蕩的事實，就認定飼主有「驅使和縱容」動物嚇人。

另外，在外遊蕩之動物是否傷人，也與社會秩序維護法第70條第3款所定之「嚇人」構成要件不同，故亦不得以動物傷人之結果逕自推論動物嚇人，因此裁定不罰。全案還可抗告。（編輯：陳仁華）1120214