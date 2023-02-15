台中瑪莎拉蒂案將宣判 主嫌張敦量道歉盼和解

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中瑪莎拉蒂案，台中地院今天召開辯論庭，主嫌張敦量庭中坦承傷害、強制等罪，但否認犯殺人未遂，他並向被害人宋姓男大生道歉，盼能和解，庭後法官諭知全案預計3月1日宣判。

張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，民國110年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大學生發生車禍後，將宋男毆打致重傷，全案引發社會關注及譴責，宋男至今仍在復健。

張敦量等人案發後遭收押，並由台中地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，張敦量遭台中地院裁定收押至今，其餘2人於去年底交保。

台中地院歷經1年多審理，期間針對宋姓男大生的傷勢送醫院鑑定，並當庭勘驗監視器、行車紀錄器等證據。今天召開辯論庭，張敦量庭中坦承傷害、強制等罪，但否認犯殺人未遂，他並向宋男道歉，希望能與對方和解。

張敦量的委任律師指出，全案因行車糾紛引發，張敦量不可能因此有殺人犯意，且事後配合調查，宋男家屬提出以新台幣1500萬元和解，因無共識而未和解。

另外，李韋霖當庭坦承涉犯強制罪，但否認傷害罪，辯稱先前坦承傷害罪是希望交保；陳勁豪否認犯行，對於先前坦承傷害罪則辯稱是希望與對方和解換撤告。

宋男今天也出庭，委任律師表示，宋男在案發後頭部重創，且連拿筆寫字都有困難，罪證確鑿下，張男等人還否認令人匪夷所思。台中地院法官審理後，諭知全案辯論終結，將於3月1日上午宣判。（編輯：卞金峰）1120215