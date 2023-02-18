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拖吊車違規科技執法誤舉發托運車 新北警撤罰單

2023/2/18 18:49
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市一名民眾車輛拋錨委托拖吊行至關渡橋頭前，拖吊車變換車道違規跨越雙白線遭科技執法拍照，但違規車號被錯誤匡列舉發為拋錨車輛車號。警方指出，今天已主動將罰單撤銷。

有民眾在網路社群「爆料公社」貼文與附照片表示，新北市新莊區的王姓車主接獲警方舉發違反道路交通管理事件通知書，顯示今年2月2日因變換車道不依標線指示，遭逕行舉發應到案，告發單並附上違規照片；若期限內自動繳納，將處罰新台幣600元。

貼文指出，這是「超白癡的科技執法！」罰單，竟然開罰拖吊車上面被拖運的車輛，除電腦拍照外，難道都沒經過人的核實嗎？科技是拿來輔助人類的，但科技執法並不科技，車拋錨了，結果拖吊車變換車道違規，卻是被拖運的車子遭拍照開單處罰，讓車主傻眼。

對此，警方表示，2月2日上午10時14分左右，拖吊車行經新北市八里區龍米路一段65巷口上關渡橋前，拖吊車變換車道時因違規跨越雙白線，被路口科技執法儀器拍到。

蘆洲警分局交通組巡官林宏凌透過影片表示，遭科技執法舉發錯誤的違規車牌，警方在得知訊息後，立即於今天主動將罰單撤銷。

他說，拖吊車變換車道不依指示違規，因科技執法設備誤匡成拖車載運的拋錨車輛才導致舉發錯誤，除將請儀器業者強化辨識功能，也將加強教育及落實審核機制。民眾若遇舉發錯誤罰單，可循申訴管道申請撤銷罰單。（編輯：戴光育）1120218

#林宏凌
#關渡橋
#新北市
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