1人公司申辦優惠門號獲手機轉售 判賠1764萬餘元

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市林姓男子成立1人公司以中華電信「企業客戶購機免預繳優惠方案」申辦1389門手機門號，取得3525支手機，再轉賣牟利。新北地院判決林男應賠償新台幣1764萬餘元，可上訴。

新北地院13日判決表示，中華電信公司請求侵權行為損害賠償案件，判決被告林姓男子應給付原告1764萬9952元，以及這筆款項自民國111年5月13日提出請求賠償後至清償日止的相關利息（按年息5%計算）。

判決書指出，中華電信訂有企業客戶申辦門號搭配購入話機，可無償或以優惠價格購買手機的方案；為控管優惠方案適用範圍，並制訂購機免預繳原則。

判決書表示，林男成立1人公司，在105年4月起至106年8月間，以從事研發iPhone手機無線充電廠商為名有購買iPhone手機研發需求為由，利用中華電信推出的優惠方案，透過中華電信北區電信分公司新北營運處林姓女業務經理申辦1389門手機門號，並取得3525支手機後，再低價轉賣給通訊行、批發商牟利。

判決書指出，林男向中華電信佯稱，公司為從事iPhone手機無線充電研發廠商，有承接政府或軍方研發工程，且因營業秘密，無法接受中華電信參觀其辦公處所，絕非轉賣iPhone手機牟利。

判決書表示，林男於106年9月起無力再續付高額月租費綁約30個月的方案，曾多次請求中華電信延後繳款期限，中華電信公司才察覺受騙，報警提告。

刑事部分，新北地院去年6月依共同詐欺取財罪，判決林男1年8月有期徒刑，林女判刑1年4月有期徒刑。全案可上訴。

另外，判決書表示，對於林姓女業務經理的民事求償，由於中華電信於107年提出刑事告訴時就知林女也是賠償義務人，但遲至111年5月12日才向新北地院刑事庭提起民事訴訟請求賠償，已超過2年的請求行使權。

法院認為，依民法第144條第1項規定，被告林女以主張逾時效請求而抗辯並拒絕給付，屬於有理。全案可上訴。（編輯：戴光育）1120218