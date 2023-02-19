河堤旁棄置上百顆魚頭 男子涉案遭警移請裁處

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（中央社記者蘇木春台中19日電）陳姓男子日前駕駛小貨車載魚貨，卻在台中市太平區1處河堤旁，棄置上百顆白帶魚頭，案經民眾報案後，警方循線查出並通知陳男到案，全案詢問後依違反廢棄物清理法移請環保局裁處。

台中市政府警察局太平分局今天告訴中央社記者，頭汴派出所14日獲民眾報案指，太平區新城路河堤步道旁，遭不名人士丟棄上百顆白帶魚頭且發出惡臭，警方到場發現後，立即通報台中市政府環保局協助清除，避免環保污染。

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經警方調閱附近監視器過濾可疑人車，發現1輛載魚貨的藍色自小貨車經過，涉有重嫌鎖定調查。小貨車駕駛49歲陳男經警方通知後，他於17日下午1時多到案並表示，當天下午到太平區找朋友時，因貪圖一時之便，才將魚頭棄於河岸旁。

因陳男行為已涉違反廢棄物清理法第27條規定，依法可裁處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，警方詢問後已移請市府環保局裁處。（編輯：謝雅竹）1120219