涉助炒房客詐貸2億 9銀行人員交保、1限制住居

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（中央社記者林長順台北22日電）金姓女子涉嫌向銀行詐貸2億餘元，部分犯行已判刑定讞。台北地檢署懷疑有銀行人員涉案，昨天指揮調查局約談10名銀行人員，經漏夜偵訊，今天凌晨諭令9人交保、1人限制住居。

檢調獲報，金女涉嫌向地政士借牌，偽造人頭申貸人的任職公司、所得資料、所得單據、買賣契約（AB約，即A、B兩種不同成交價的房屋買賣契約書）等資料，以人頭名義向多家銀行詐貸，藉此以低成本炒房牟利。

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檢調追查，金女從民國100年至105年間，涉嫌以11筆不動產標的，向4家銀行詐貸約新台幣2億餘元，經銀行內部稽核而曝光。金女涉犯銀行法案件，去年已部分判刑確定。

檢調懷疑有銀行人員涉案，北檢昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分11路搜索，並約談10名銀行行員、襄理到案，經漏夜複訊，今天凌晨諭令9人分別以5萬元至20萬元不等金額交保，1人請回並限制住居。（編輯：張雅淨）1120222