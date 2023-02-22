搬運車與貨車碰撞 將返鄉菲籍婦女遭拋車外不治

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台20甲線台東池上路段今天上午發生死亡車禍，要左轉的搬運車和大貨車碰撞，搬運車上準備要返鄉的菲籍婦女被拋下車重傷不治，警方正調查車禍原因。

今天上午8時許台東縣消防局接獲通報，從池上往海端鄉的台20甲線上發生大貨車和搬運車碰撞，有3人受傷。

消防人員趕到現場，確定搬運車上2名婦女和1男駕駛受傷，其中1名43歲菲籍婦女從車上被拋落地重摔，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治；另1名婦女和男駕駛重傷送醫。

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現場目擊民眾告訴媒體，搬運車由東（海端方向）往西正準備左轉，忽然和對向車道由西往東的大貨車撞上，車上2名婦女被拋下車，因為事情發生太突然，被拋落車的2名婦女到底是坐在駕駛座旁還是後面，無法確定。

民眾表示，43歲的菲籍婦女搭搬運車要到池上火車站坐火車到機場轉搭飛機回菲律賓。台東縣警察局關山分局交通組表示，大貨車和搬運車駕駛均無酒駕，詳細車禍原因還要進一步調查。（編輯：黃世雅）1120222