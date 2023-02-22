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曳引車瑞芳台2線側翻 一度回堵3公里

2023/2/22 16:13
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（中央社記者王朝鈺新北22日電）58歲廖姓男子今天上午11時許駕駛曳引車行經新北市瑞芳區台2線83公里，出彎時疑因附掛貨櫃子車重心傾斜，導致車輛側翻，現場一度雙向封閉回堵3公里，下午2時許恢復通車。

警方獲報到場，發現曳引車占據雙向車道，公路總局第1區養護工程處基隆工務段及拖吊車於中午12時48分抵達事故現場，於下午1時10分先行搶通單線雙向通車，下午2時20分，再將貨櫃子車拖離現場，經清理路面散落物後，下午2時25分解除管制，恢復雙向通行。

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至於司機廖男，警消到場時已自行脫困，頭部受創所幸意識清楚，經警方實施酒測後，沒有酒精反應，隨後由救護車送至基隆長庚醫院治療。

警方初步調查，曳引車行經肇事地點出彎時，疑因附掛貨櫃子車重心不穩傾斜導致車輛側翻。警方將依道路交通管理處罰條例規定「車輛不能即時移置，致妨礙交通」舉發廖男，依法可處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1120222

#基隆長庚醫院
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