嘉義退休偵查佐涉槍擊命案交保 檢方抗告成功

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義縣警局侯姓前偵查佐涉及槍擊命案，目前在嘉義地院審理中，原羈押在嘉義看守所的侯男，嘉院日前依新台幣20萬元交保，檢方提抗告成功，嘉院將擇日審理重新裁定。

前偵查佐侯男與張姓男子有土方利益衝突，雙方於去年1月談判引發槍戰，張男死亡，嘉義地檢署去年5月起訴侯男等6人，檢方痛批侯男警職退休卻未潔身自持，求處無期徒刑，目前案件在嘉義地方法院審理中。

侯男因涉及槍擊命案，遭羈押在嘉義看守所，且被延長羈押3次，嘉義地方法院日前裁定以20萬元交保，准予停止羈押，並限制住居及出境、出海。

嘉義地檢署表示，侯男身為警務人員退休，卻與其餘共犯來往密切，一同從事獲利頗豐的土方事業，彼此共同利害關係，尚未進行交互詰問，交保不足以確保侯男不會與共犯、證人勾串，因此向台南高分院提出抗告。

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嘉義地方法院今天表示，侯男的交保裁定，於20日經台南高分院撤銷，發回嘉義地院審理重新裁定，撤銷理由包括未考量同案其餘被告尚待交互詰問，而且侯男始終否認犯行，對重要事實及細節均有所迴避；裁定侯男交保時，對於是否勾串共犯、證人，以及是否仍有湮滅證據之虞，嘉院均未清楚交代。

台南高分院撤銷裁定理由，還包括侯男於案發後，隨即逃匿，勾串同案其餘被告、證人，及湮滅證據，而嘉院裁定交保，僅稱侯男無羈押必要，即諭知20萬元交保、限制住居、出境、出海，並未明確說明如何審酌侯男身分、地位、經濟能力，如何認定具保金額為20萬元，如何發揮防止侯男棄保潛逃的效果等。（編輯：陳仁華）1120222