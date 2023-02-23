蕭景田涉賄案 律師：會牽連林杏兒當選無效官司

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）前國民黨中常委蕭景田為求北市議員林杏兒當選涉賄遭訴，另士檢對林杏兒提當選無效之訴，仍在士院審理中。律師認為，蕭景田偵查中一度逃逸，是影響承審法官自由心證的關鍵。

律師薛維平指出，刑事偵查案件採證據裁判主義，即便合理懷疑候選人有犯罪行為，但無積極證據顯示有犯罪事實，因此給予無罪起訴或判決，但實務層面較有爭議的是，若僅候選人樁腳涉及行收賄，能否與候選人畫上等號？

薛維平進一步解釋，因民事審理案件採舉證責任原則，部分法官會採寬鬆認定，認為樁腳與候選人關係密切，若告訴人舉出有利於己的證據，並獲法官採信，法官合理可認候選人是因樁腳涉賄而當選。

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薛維平也說，若就本案來看，除了檢方偵查時查扣的選舉文宣、對話記錄等實質證據，關鍵在於蕭景田被檢調搜索約談時翻牆逃逸，會是影響法官自由心證的情況證據，也會牽連林杏兒的當選無效官司。

士林地檢署依涉違選舉罷免法、收賄罪等罪嫌，起訴蕭景田、林杏兒樁腳曾繁川等11人，並沒收犯罪所得新台幣11萬元；至於林杏兒部分，因無積極證據證明林知情行收賄一事，仍維持證人身分，去年底對林提當選無效之民事訴訟，將於4月10日開準備程序庭。（編輯：張銘坤）1120223