檢察官監聽觸法判決隱匿又公開 司法院：系統錯誤

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（中央社記者林長順台北23日電）高檢署檢察官林仲斌在台南地檢署檢察官任內指揮監聽時，因蒐證違反適當性等被法院判刑8月、緩刑2年，判決書隱藏又公開，外界批評「官官相護」。司法院今天澄清指出，純屬系統錯誤，並無官官相護或人謀不臧情形。

林仲斌在台南地檢署檢察官任內指揮監聽時，意外錄到前南檢檢察官吳岳輝等人進出有女陪侍場所，經吳岳輝提告，台南地院日前以蒐證違反適當性、必要性和比例原則，判林仲斌有期徒刑8月、緩刑2年。

判決書上傳網路後，顯示不公開。不過，判決書21日公開，沒多久又顯示「經程式自動判定為依法不得公開之案件」，同一天，判決書再度公開，昨天上午又變為不公開，下午3度改為公開。外界質疑因林仲斌妻子為法官，有罪判決書多次隱藏，有官官相護嫌疑。

司法院指出，裁判書上傳系統設計時，為保護國家機密，凡裁判書內有「國家機密」、「國家機密保護法」、「國家安全」、「國家安全法」等關鍵字時，即會啟動自動遮隱功能，將裁判書先設定為不公開。

司法院表示，林仲斌案判決書中引用通信保障監察法第1條文字，內有「國家安全」用語，所以書記官上傳裁判書後，系統於批次處理時即啟動自動遮隱功能，先設定為不公開，書記官認為判決書非屬此類案件，故重新上傳，系統於批次處理時再次啟動自動遮隱功能，設定為不公開，再經書記官重新上傳完成。

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司法院指出，本案純屬系統錯誤問題，以致書記官多次上傳均遭系統自動遮隱，且本案為社會矚目案件，法院不可能也無必要遮隱該判決，從書記官多次嘗試上傳裁判書，也可證明。

司法院表示，法院每年產出數以百萬計的裁判書，其中若涉及營業秘密、國家機密、性犯罪、兒童及少年等內容者，即不得公開或需遮隱後公開，以人工檢核顯不可能，故必須依靠資訊系統協助。未來會持續優化相關系統，以尋求資訊公開與保護秘密的平衡。（編輯：張銘坤）1120223