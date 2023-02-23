台中食品容器廠大火延燒民宅 警消撲滅無人傷亡

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台中市霧峰區一處食品容器工廠23日上午發生火警，因廠內堆放紙箱，火勢一發不可收拾，並延燒隔壁民宅，火警近中午時撲滅，幸無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市霧峰區1處食品容器工廠，今天上午發生火警，廠內堆放紙箱燃燒，火勢一發不可收拾，並延燒隔壁民宅，火警近中午時撲滅，幸無人員傷亡，財物損失與起火原因仍待調查。

台中市政府消防局今天發布新聞訊息表示，今天上午8時20分獲報，霧峰區中正路1處工廠發生火警，出動消防車29輛、救護車1輛與救護人員83名前往處理。

消防人員表示，火警現場為1處食品容器工廠，燃燒廠房後側倉庫，1樓建築物、廠內紙箱起火燃燒，且火勢一發不可收拾，並請廠內人員先行疏散。

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因火勢猛烈，延燒到隔壁1處住宅，經佈署水線搶救，火警於上午11時56分撲滅，經確認無人員受困受傷，火警原因與燃燒面積、財損仍待調查。

另外，因工廠鄰近1處學生出租套房大樓，火警濃煙瀰漫至大樓內，附近的亞洲大學第一時間由校安中心教官到達現場，協助學生疏離到安全區域，並緊急開放教室供學生休息，學校導師也到場表達關懷、確認學生安全，經確認學生均安。（編輯：卞金峰）1120223