新北八里輪胎廠大火濃煙嗆鼻 大崁國小緊急停課

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顯祥科技股份有限公司位在新北市八里區廠房23日發生火警，由於堆放大量輪胎燃燒，導致濃煙嗆鼻，燃燒面積約1600坪，消防獲報到場灌救，火勢約40分鐘後獲得控制。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月23日

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北23日電）顯祥科技股份有限公司位在新北八里場區今天發生火警，堆放輪胎燃燒導致濃煙嗆鼻，周邊大崁國小隨即停課。新北環保局說，將依法告發，最重處新台幣2000萬元以下罰鍰。

新北市政府消防局下午近2時許獲報，八里區觀海大道一處輪胎廠發生火警，因廠內眾多輪胎等易燃物，現場全面燃燒，火勢一發不可收拾，黑煙伴隨惡臭飄散在空氣中，消防人員出動72車、155人救災，火勢約40分鐘後獲得控制，燃燒面積約1600坪。

消防局，現場4名男員工有燙傷、吸入廢煙等情形，意識清醒，預防性送醫。

新北市府教育局表示，火場周邊的大崁國小受到影響，下午1時58分立即疏散全校師生640人到鄰近社區及空地，全校師生都平安；下午3時，學校發布停課信息，並通知家長到校接回孩子。

大嵌國小表示，目前濃煙及味道已隨火勢撲滅而慢慢消散。學校明天恢復正常上班上課，並持續監控周遭狀況隨時回報。

新北環保局表示，稽查員獲報後也在下風處、大嵌國小以手持式儀器監測硫氧化物、揮發性有機物及硫化氫等，並沒有明顯異常數值。

環保局說，監控新北市微型感測器PM2.5濃度發現，因目前風向為北風，下風處的五股區及林口區等一帶，稍早一度達紅色警示，但目前火勢已撲滅，空品狀態恢復正常，將持續追蹤現場空氣品質狀況。

環保局官員告訴中央社記者，因顯祥公司在突發事故後，大量排放粒狀空氣污染物，負責人並未立即採取緊急應變措施，且沒有在1小時內通報環保署或環保局，以利採取應變措施，環保局將依空氣污染防制法告發，可處10萬以上、2000萬元以下罰鍰。

官員說，公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源者，例如輪胎業、化工廠、電鍍工廠等，因突發事故大量排放空氣污染物時，負責人應立即採取緊急應變措施，並至遲於1小時內通報主管機關，以發布空氣品質惡化警告及採取因應措施。（編輯：方沛清）1120223

新北市八里區觀海大道一處輪胎工廠23日發生火警，火勢一發不可收拾，黑煙伴隨惡臭飄散在空氣中，消防人員獲報到場灌救，成功控制火勢，所幸未釀嚴重傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年2月23日